Rosolini, avviata la manutenzione nelle scuole

Operazione scuole pulite a Rosolini. Il sindaco, Giovanni Spadola stamattina alle 6 ha organizzato la squadra per avviare i lavori di manutenzione, di pulizia e di scerbatura negli edifici scolastici. "Il decoro dei nostri istituti scolastici - dice Giovanni Spadola - è tra le priorità di questa amministrazione. Ho voluto anticipare la chiamata dei dirigenti scolastici con i quali ho un rapporto eccellente, per evitare disagi in corso d'opera". Il sindaco annuncia che domani l'impresa Zini avvierà lavori di piccola manutenzioni nelle strutture in cui servono".

Intanto l'amministrazione comunale ha fissato la data dell'ultimo appuntamento dell'Estate Rosolinese. La 'Notte rosa', posticipata a causa del maltempo, si terrà venerdì 1 settembre. Subito dopo mano al programma per il festeggiamenti del Sacro Cuore del 22,23 e 24 settembre. "Andiamo sempre avanti - conclude il sindaco - Non ci fermiamo mai"