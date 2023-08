Notte di fuoco a Palermo, danneggiate anche attività commerciali

Nel corso degli incendi della scorsa notte sono state danneggiate alcune attività commerciali ed evacuate diverse ville a Campofelice di Roccella I residenti solo attorno alle tre di questa mattina hanno fatto rientro a casa. Danni invece al capannone di un negoziante cinese e ad una falegnameria. Anche a Villabate nella zona artigianale si sono registrati danni ad una carrozzeria e a un deposito.

Le fiamme, secondo quanto accertato nel corso dei sopralluoghi, sarebbero partite da un terreno privato dove era accatastato materiale che è andato in fumo e hanno investito due attività limitrofe.

Una serie di incendi ha colpito centri abitati e importanti arterie stradali, come la A29 Palermo-Mazara del Vallo. Ieri sera l'autostrada è stata chiusa dalle 19,45 alle 21,40 fra Balestrate e Partinico, in entrambe le carreggiate, con uscita obbligatoria a Partinico in direzine Trapani e a Balestrate in direzione Palermo e percorso alternativo lungo la statale 113. Fiamme altissime hanno minacciato l'autostrada.