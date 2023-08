Violate le prescrizioni dei domiciliari, lo portano in carcere a Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale hanno arrestato un 59enne del luogo, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

L’uomo, che si trovava in detenzione domiciliare per il reato di evasione, è stato arrestato per aver violato le prescrizioni alle quali era sottoposto.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso il carcere Cavadonna di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.