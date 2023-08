Fdi, Arianna Meloni: "Gossip su mio marito? Ci ridevo su"

"Quella storia era assurda. Sapevo che girava, ne avevamo parlato in casa ma non ho mai avuto il minimo dubbio". Arianna Meloni, in un'intervista al Corriere della Sera, torna cosi' sul gossip di mesi fa a proposito di una presunta relazione del marito, il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. "La gente mi chiamava, 'come stai, Arianna?', con voce afflitta, mia madre mi chiese 'Ari, dimmi figlia mia, come va?'. E io 'ma di che parlate!'". E ci ridevo su, era surreale", racconta l'esponente FdI, sorella della presidente del Consiglio e leader del partito.