Ladro funambolo preso a Bronte per tentato furto

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno arrestato un cittadino straniero di 53anni, residente a Misterbianco, per “furto in abitazione”.

Nell’ambito di un servizio di perlustrazione del territorio di Bronte, volto a tutelare i cittadini che si sono allontanati dalle proprie abitazioni per godersi le ferie estive, la “gazzella” si è imbattuta in un ladro funambolo che, dopo essere entrato in un appartamento al secondo piano e aver rubato alcuni oggetti, ha tentato la fuga prima raggiungendo il terrazzo dello stabile e, poi, calandosi aggrappato ad un pluviale, come fosse la “pertica dei pompieri”. Una mossa, la sua, tanto scavezzacollo quanto inutile perché, ad attenderlo, c’erano i Carabinieri, prontamente allertati da alcuni residenti della zona.

L’uomo è stato trovato in possesso di una borsa da donna che aveva appena rubato, nella quale aveva nascosto un portafoglio da donna e uno da uomo, 3 boccette di profumo, prodotti per l’igiene personale.

Il 53enne è stato portato presso l’ospedale cittadino per le cure del caso e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, posto agli arresti domiciliari nel paese di residenza.