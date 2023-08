Ragazzino scompare da casa, rintracciato a Trapani

Rintracciato dai carabinieri un minorenne che si era allontanato a Trapani. A chiedere aiuto ai militari è stata la madre del ragazzino che alle tre di notte ha fermato un equipaggio della sezione Radiomobile in centro storico per denunciare la scomparsa del figlio minore, visto l'ultima volta in via Garibaldi. Con in possesso un'accurata descrizione del ragazzo e dei vestiti indossati i carabinieri si sono messi alla sua ricerca. Inutili i tentativi di contattarlo con il cellulare. Ma è stato proprio localizzando il telefono che dopo circa 45 minuti di ricerche i militari hanno trovato il minorenne nei pressi della scuola media Simone Catalano. Il giovane è stato affidato alla madre.