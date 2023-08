Canicattini Bagni, successo di pubblico per il 40° Raduno Bandistico Maestro Nino Cirinnà

Cala il sipario sulla 40° edizione del Raduno Bandistico “M° Nino Cirinnà” di Canicattini Bagni che da venerdì 25 alla serata conclusiva di domenica 27 agosto 2023 ha riportato, presentato da Mimmo Contestabile e Angela Nobile, le migliori Bande siciliane e nazionali, insieme a musicisti di grande spessore internazionale come il M° Roberto Rossi, prima tromba solista dell’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino, e il M° Gianluca Gagliardi, Trombone Basso dell’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, sulle strade del centro storico cittadino e sul palco di Piazza XX Settembre.

Con loro tanti giovani studenti di Musica provenienti da tutta la Sicilia per prendere parte alle Masterclass, di Tromba e Trombone curati dal M° Giacchino Giuliano e dal M° Vincenzo Paratore e i giovani migranti delle strutture dell’accoglienza SAI, Sistema Accoglienza Integrazione, del Ministero dell’Interno, che hanno preso parte ai laboratori musicali dei Maestri Gattinella e Zocco, a testimonianza del risultato positivo di inclusione e integrazione nella Comunità canicattinese di chi è stato costretto a lasciare la propria terra e i propri cari per un futuro nuovo.

Un quarantennale quello celebrato e andato in scena nella “Città del Liberty e della Musica” organizzato come sempre in sinergia dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Paolo Amenta con il Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni presieduto da Salvatore Petruzzelli e diretto dal M° Sebastiano Liistro, erede di quella storica Banda che vanta 153 anni di vita e una data di nascita fissata nel 24 aprile 1870, che quest’anno hanno trovato lungo il percorso nuovi compagni di viaggio nelle imprese sociali Passwork e La Pineta, che in città si occupano, da dieci anni, con il Comune, dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti, trasformando le azioni quotidiane di questo importante processo inclusivo, grazie al contributo e alla condivisione di tutta la Comunità canicattinese, in modello di buone prassi a livello nazionale.

E quest’anno, a rafforzare queste azioni si sono aggiunte il linguaggio universale della Musica, le tradizioni e la cultura musicale di Canicattini Bagni, anima e cuore pulsante della sua Comunità, “dove ogni casa c’è un musica”, grazie al finanziamento del bando ANCI dell’8x1000 veicolato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha permesso di realizzare alla grande e fissare ancora un ulteriore successo del Raduno Bandistico internazionale dedicato all’indimenticato M° Nino Cirinnà, che ne fu il precursore, con tre giorni di ottima Musica, registrando l’apprezzamento del pubblico, accendendo nel contempo i riflettori, come hanno sottolineato il Sindaco Paolo Amenta e il Presidente di Passwork, Sebastiano Scaglione, capofila della RTI che ha gestito il progetto, su uno dei temi sociali tra i più rilevanti del nostro tempo, quello della migrazione.

Tre giorni di concerti sul palco e sfilate per il centro cittadino, presenti i familiari del Maestro Nino Cirinnà, con protagoniste, insieme al Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni, la Banda di Ceccano, in provincia di Frosinone, quella di Ciminna, l’Orchestra Fiati Trapanese Fe.Ba.Si., la Banda “Pietro Mascagni” di Milazzo, la Banda di Priolo, quella di Pachino e Maestri concertisti di grande valore come il M° Roberto Rossi e il M° Gianluca Gagliardi, diretti dal M° Gioacchino Giuliano, che nella serata conclusiva di domenica sera hanno entusiasmato il numeroso pubblico di Piazza XX Settembre, che non si è risparmiato negli applausi, così come gli organizzatori, coordinati dall’Assessore allo Spettacolo e alle Attività Musicali, Sebastiano Gazzara, e tutta l’Amministrazione comunale canicattinese.

E con la Musica celebrata, per il terzo anno, anche l’Informazione, con l’assegnazione da parte di Paolo Amato, Direttore del giornale della Banda “Una Marcia in più”, che quest’anno festeggia i 20 anni di vita, del riconoscimento alla Stampa per il suo ruolo di comunicazione e valorizzazione del territorio e della Musica.