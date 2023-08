Autonomia regionale, Gruppo Lega all'Ars: "Totale solidarietà al ministro Calderoli"

"Roberto Calderoli si è sempre distinto per competenza, capacità di dialogo e responsabilità.In merito alla riforma sull'autonomia differenziata regionale, il ministro ha attivato ogni canale istituzionale per definiresulla base di una concreta concertazione il nuovo assetto delle competenze in capo alle regioni previsto dalle recenti modifiche costituzionali. Non si farà fermare certo dalle minacce contenute nella lettera che gli è stata recapitata". Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all'Assemblea regionale siciliana, in una nota sottoscritta anche dai deputati Pippo Laccoto, Salvatore Geraci, Vincenzo Figuccia e dagli assessori Luca Sammartino e Mimmo Turano. "Calderoli ha la schiena dritta e lo sguardo aperto di chi nel confronto cerca la migliore strada da percorrere insieme. A lui va la nostra totale solidarietà e vicinanza", aggiungono.