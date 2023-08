Beach Handball, Pallamano Marsala e Halikada Gattopardo si aggiudicano la Coppa Sicilia Senior

Pallamano Marsala nel settore maschile e Halikada Gattopardo in quello femminile sono le società che si si sono aggiudicate la Coppa Sicilia Senior di Beach Handball disputatati sabato 26 agosto sulla sabbia del lido Life Style di Trapani.

L’evento è stato organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria che con questo ultimo evento chiude la stagione 202/2023 della pallamano siciliana sia Indoor che sulla spiaggia.

Nel settore marsalesi si sono aggiudicati la Coppa battendo in finale l’Halikada Gattopardo per 2 – 0.

I lillibetani erano arrivati in finale battendo la Polisportiva Universitaria Messina per 2 – 0 , mentre i licatesi il Beach Team Messina per 2 – 1.

Nella finalina per il terzo e quarto posto tutta in chiave messinese a vincere è stata la Polisportiva Universitaria Messina per 2 – 0.

Quindi questa la classifica finale

1° Pall. Marsala

2° Halikada Gattopardo

3° Beach Team Messina

4° Pol. Univ. Messina

Per quanto riguarda i premi individuali e di squadra

Premio Fair Play alla Halikada Gattopardo

Migliore Portiere - Lacommare Giacomo - Pall. Marsala

Migliore Giocatore - Flavio Massaro - Halikada Gattopardo

Il movimento della pallamano da spiaggia licatese si rifà per nel settore femminile con la vittoria del trofeo da parte dell’Halikada Gattopardo che in finale ha battuto la Pallamano Marsala.

Le padrone di casa in semifinale avevano battuto per 2 – 0 il Beach Team Messina mentre le licatesi con lo stesso punteggio il Mattroina. Il Beach Team Messina di aggiudica con il punteggio di 2 – 0 la finalina per il terzo e quarto posto.

Quindi alla fine la classifica definitiva vede:

1° Halikada Gattopardo

2° Pall. Marsala

3° Beach Team Messina

4° Mattroina

La società del Mattroina (1100 metri di altezza nel cuore dei Nebrodi) vince il premio Fair Play mentre:

Migliore Portiere - Mariel Cutufos - Beach Team Messina

Migliore Giocatrice - Dafne Munda - Halikada Gattopardo

Presenti alla cerimonia di premiazione il presidente del Comitato regionale Sicilia Figh Sandro Pagaria, il consigliere regionale Figh con delega al Beach Aldo Fina e il delegato provinciale Figh Vito Miceli.

“E’ stata una lunga ed entusiasmante stagione ed in particolare la seconda parte quella dedicata al Beach – ha commentato il presidente regionale Figh Sandro Pagaria – un grazie particolare ai gestori del Lido Life Style che di fatto è diventato il palcoscenico principale dell’attività federale del Beach Siciliano per la disponibilità e la preziosa collaborazione”.