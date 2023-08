Covid, in Italia casi raddoppiati in una settimana

I casi Covid in Italia sono più che raddoppiati in appena una settimana. I positivi, infatti, sono aumentati dai 5.919 della settimana 10-16 agosto 2023 agli 11.606 della settimana 17-23 agosto 2023. Stando ai dati sinora raccolti, tra le varianti più diffuse c’è Eris, la cui circolazione diventa sempre più dominante.

L’ultimo bollettino diffuso, inoltre, segnala anche un incremento dei tamponi che sono passati da 91.402 a 126.215 e una diminuzione dei decessi che sono calati da 56 della settimana 10-16 agosto a 44 del periodo 17-23 agosto. Crescono, poi, anche il tasso di positività (da 6,5% a 9,2%) e l’incidenza dei casi che, tra il 10 e il 16 agosto, era pari a 11 per 100.000 abitanti mentre, tra il 17 e il 23 agosto, è arrivata a 14,5 per 100.000 abitanti.

Sale, infine, pure l’indice di trasmissibilità o Rt che dall’1,1 di metà agosto è arrivato a 1,23.