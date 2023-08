A Marina di Acate si rinnovano i successi del passato grazie alle manifestazioni dell'estate 2023

Una piazza così affollata non si vedeva dai tempi della prima edizione della Sagra del Pesce. A distanza di parecchi anni Marina di Acate ha rinnovato i fasti del passato per la serata conclusiva del programma estivo, predisposto in pochi giorni, e con risorse limitate, dalla neo amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfranco Fidone. Sul palco la prima tribute band catanese dedicata a Zucchero Fornaciari e al termine dell'applaudito concerto lo spettacolo piromusicale con il sottofondo di “Miserere”.

L'Estate Acatese 2023, resa possibile dall'azione sinergica degli Assessorati alla Cultura, Spettacolo e Turismo (assessori rispettivamente Giuseppe Raffo e Dafne Lantino), si è avvalsa della preziosa collaborazione dell“Associazione Acate, Eventi, Cultura e Spettacolo, del gruppo consiliare “reAttiva Acate”, degli sponsor e dei contributi volontari dei tanti villeggianti locali e forestieri. Il tutto con la sapiente direzione artistica di Luigi Denaro e l'estro artistico di M;arco Iacono.

“I cittadini – dice l'assessore Giuseppe Raffo - hanno gradito la nostra offerta di intrattenimento, mirata a soddisfare i gusti di giovani e meno giovani con un impegno economico non indifferente. Questa è la strada da percorrere per rilanciare la frazione. I nostri sforzi sono ora concentrati alla buona riuscita del “Settembre a Biscari”, che da sabato 2 settembre a domenica 8 ottobre presenterà un altro ricco calendario di eventi, tra cui il 14° Festival Teatrale”.

(Nella foto un momento della serata di domenica, durante la quale è stato estratto il biglietto N. 3640 della lotteria che metteva in palio una crociera per due persone).