Case, il Sunia: al via le istanze per il bonus affitti 2021

Al via le domande per il bonus affitti 2021 in Sicilia. Il Sunia interviene sulla pubblicazione del bando, tanto atteso da migliaia di famiglie che rientrano nella soglia Isee entro i 15 mila euro. E mette a disposizione gli uffici di via Tenente Giovanni Ingrao, 2, per l'assistenza. "L'assessorato alle infrastrutture della Regione siciliana ha finalmente pubblicato il bando integrazione affitto, che rappresenta per centinaia di famiglie un importante sostegno economico, considerata la grave crisi economica che persiste nelle città siciliane - dichiara il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish -. Si tratta di 17 milioni di euro di fondi previsti dai precedenti governi nazionali e relativi all'anno 2021, poi cancellati dall'attuale governo Meloni. Il sindacato degli inquilini ha contestato al governo nazionale l'assenza di provvedimenti di sostegno alle famiglie in disagio economico e l'assenza di un piano nazionale che affronti il tema delle esigenze abitative in esponenziale aumento". "Durante le annualità precedenti - aggiunge Zaher - il contributo affitti ha raggiunto, per alcune famiglie bisognose, un importo intorno a 3mila euro. Quest'anno si parla di un contributo fino a 3.100 euro per le famiglie con redditi fino a 13 mila euro e fino a 2.300 euro per quelle con redditi fino a 15 mila euro. il Sunia offre l'assistenza per la compilazione e l'invio delle istanze presso la nostra sede. L'invito è rivolto a tutti coloro che avevano un contratto di locazione nel corso dell'anno 2021 e soddisfano i criteri del bando".