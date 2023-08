Policlinico di Palermo, gestione ondontoiatrica per pazienti anziani

Quattro protocolli per la gestione dei pazienti anziani con comorbidità multiple che assumono diverse terapie farmacologiche. L'unità operativa semplice dipartimentale (UOSD) di Medicina orale del Policlinico di Palermo, che fa parte della lista dei centri di riferimento della Società italiana di Patologia e Medicina orale, ha stilato le principali raccomandazioni per la gestione ambulatoriale delle quattro più frequenti categorie di pazienti adulti/anziani in pluri-patologia o poli-farmacia: il paziente con patologia cardio-vascolare; con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO); con patologia diabetica, e, infine, con patologia neoplastica. Il testo, pubblicato sulla testata nazionale "Il Dentista Moderno", è stato redatto, su invito del Comitato Editoriale, dalla Professoressa Giuseppina Campisi, responsabile della Uosd di Medicina orale dell'Azienda ospedaliera universitaria, con la collaborazione dei dottorandi ospedalizzati Fortunato Buttacavoli, Martina Coppini e Gaetano La Mantia. "Le procedure pubblicate - afferma Campisi - si auspica possano contribuire alla conferma o alla crescita professionale dell'odontoiatra che affronterà nella sua pratica clinica i pazienti anziani con comorbidità multiple, distinguendo tra prestazioni di natura prettamente ambulatoriale da quelle che prudenzialmente dovrebbero essere eseguite in regime di day-service presso le strutture pubbliche, come la nostra UOSD di Medicina orale".