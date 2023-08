Bufera sull'aeroporto, il sindaco di Catania chiede le dimissioni del Cda della Sac

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha chiesto le dimissioni del Consiglio di amministrazione della Sac, società che gestisce l'aeroporto di Catania, per la gestione dell'incendio nello scalo.

"Non avrei voluto scrivere, perché su certe questioni contano solo i comunicati ufficiali - afferma in un post su Facebook - ma talvolta i fatti vengono letti sotto un prisma deformante e risultano distorti.

Oggi, dopo avere esposto quelli che a mio avviso costituiscono gravi inadempimenti del management della società che gestisce l'aeroporto, ho chiesto le dimissioni dell'intero Cda e, in alternativa, l'intervento del collegio sindacale.

Adesso - aggiunge il sindaco di Catania - saranno loro a doversi esprimere. Ma mi infastidisce che la questione, da alcuni organi di informazione, venga inquadrata come una faida all'interno delle forze della coalizione. La mia iniziativa è stata anticipata a tutte le forze di maggioranza, poiché non esiste altra ragione a base della mia sollecitazione, se non gli interessi della città e dell'intero distretto. Ho sempre sostenuto - osserva Trantino - che per le grandi infrastrutture strategiche debbano andare i migliori; e che chi è qualificato per condurre la propria azienda, non per forza deve avere competenze in ambito aeroportuale. A me non interessa chi indicherà il prossimo manager. Basta che individuerà il più bravo".

Il gruppo consiliare del Pd al Comune di Catania darà "pieno appoggio" al sindaco Enrico Trantino, di FdI, nella sua richiesta di cambio nella governance della Sac, la società che gestisce l'aeroporto di Catania. Ieri Trantino, all'assemblea dei soci convocata per discutere la relazione sull'incendio nello scalo 16 luglio scorso, ha"stigmatizzato con estrema risolutezza il comportamento" del Consiglio di amministrazione chiedendone le dimissioni. La proposta non è stata approvata dai soci della Sac. "Crediamo che in questa occasione - osserva il gruppo del Pd al Comune di Catania - il sindaco abbia interpretato fedelmente il sentimento e le paure dei cittadini e delle cittadine catanesi, che hanno tanto sofferto in queste ultime settimane per i disagi provocati da quei fatti e dalle loro conseguenze. Quelle stesse cittadine e quegli stessi cittadini hanno guardato con grande preoccupazione al danno economico che quei fatti hanno provocato e provocheranno in futuro all'economia delt erritorio. La società che gestisce l'aeroporto della città -sostiene il Pd nella nota - ha sempre attratto gli interessi e le brame di potere dei politicanti e degli affaristi catanesi. È importante a questo punto proseguire su questa strada affrontando la delicata questione della privatizzazione e degli interessi che essa nasconde. Se il sindaco intende proseguire su questa strada, ponendosi sopra le lotte di potere locale tra opposte fazioni in modo da smantellare quel coacervo di potere che si annida anche in quei territori dell'aeroporto - annuncia il gruppo Dem - avrà il pieno appoggio del gruppo consiliare del Pd in seno al consiglio comunale di Catania".