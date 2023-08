Musica ad alto volume a Noto dopo le 3 di notte, denunciato un deejay

A Noto, in seguito a numerose segnalazioni pervenute per musica ad alto volume, gli agenti del Commissariato di Polizia, dopo le 3 di notte, sono intervenuti in un locale, in una via del centro storico netino, ove alla presenza di circa 40 persone un deejay si serviva di un mixer collegato a delle casse acustiche diffondendo musica ad alto volume.

Dalle verifiche effettuate si accertava che il titolare era autorizzato alla filodiffusione sino alle 01.30 e senza uso di amplificatori e, pertanto, veniva denunciato per disturbo del riposo delle persone e per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità essendo stato già diffidato dal dirigente del Commissariato nel luglio scorso per le stesse ragioni.