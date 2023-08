Portopalo, serata danzante non autorizzata: due denunce

A Pachino, a seguito di un controllo amministrativo effettuato dagli agenti del Commissariato presso un lido sito in Portopalo di Capopassero, una donna di 40 anni ed un uomo di 38 anni, entrambi già conosciuti alle forze di polizia, sono stati denunciati per aver organizzato una serata danzante non autorizzata e per disturbo della quiete pubblica.

Inoltre, gli agenti hanno elevato una sanzione amministrativa dell’importo di 10.000 euro per la violazione dell’ordinanza sindacale in materia dei limiti orari, emissioni sonore ed inquinamento acustico.