L'Estate Avolese non si ferma: domani 'ScopriAmo Avola in bicicletta'

Iniziano ad Avola gli eventi dedicati alle famiglie e ai più piccoli. Perché l’estate non è ancora finita. “La mia amministrazione – dice il sindaco Rossana Cannata - conferma l’attenzione verso la bellezza di stare insieme, per godere nei luoghi della nostra città di vivacità e creatività”. Domani, mercoledì 30 Agosto, alle 20 in centro storico, “ScopriAMO Avola in BICI” a cura delle associazioni l'Avolese e Avvenire Sud con la partecipazione della docente storica dell’arte Francesca Gringeri Pantano. Giovedì 31 agosto con “Baciami mamma” e venerdì 1 settembre con “La pupa di pezza”, alle 18:30 ai Giardini del Palazzo di Città, la rassegna teatrale per le famiglie “Fuori dagli schermi - Festival per le nuove generazioni" a cura della Compagnia teatrale “La Bottega del pane Young”. Sabato 2 Settembre dalle 18 alle 21 al parco delle Rimembranze i più piccoli potranno incontrare Super Benny e Marco Lampadino e Caramella, a cura di Soluna eventi. Domenica 3 settembre dalle 19 alle 22 al centro giovanile Falcone Borsellino l’inaugurazione dell’area foresta di Masha e Orso con Meet & Greet, sempre a cura di Soluna eventi. Il 7 settembre in piazza Umberto I ci sarà Lucilla, la reginetta dei bambini su YouTube, con uno show divertente ed emozionante per tutta la famiglia. “Avola - commenta soddisfatta il sindaco Cannata – è stata inserita nel circuito nazionale di intrattenimento per regalare spensieratezza e divertimento alle famiglie e ai più piccoli, ma anche alla scoperta della città all’insegna della sostenibilità in bici con i suoi luoghi ricchi di storie e di magia”