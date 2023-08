Etna: a Milo “La cura” della biodiversità con i vitigni gioiello dell’Etna

Con il viaggio sensoriale tra i grandi bianchi italiani ed europei a confronto con l’Etna Bianco superiore Doc (EBS) ha preso il via la maratona di eventi di Vinimilo 2023, 43/a edizione della festa pre-vendemmia sull’Etna organizzata dal Comune e dalla Proloco di Milo e che riunisce professionisti del mondo vinicolo per confronti e dibattiti sulle tematiche del settore e che quest’anno include Grappoli Bianchi, progetto finanziato dall’Assessorato regionale all’agricoltura. Mentre cresce l’attesa dei wine lovers per i primi due weekend di settembre quando la piazza di Milo si animerà con l’Isola del gusto: la grande festa “pop” con cibo di strada e piatti tradizionali, eccellenze agroalimentari siciliane, artigiani e soprattutto la grande Enoteca all’aperto con oltre 170 etichette in degustazione e, per la prima volta a Milo, anche produttori del Val di Noto e Valle dei Templi.

Tra convegni, dibattiti e laboratori del gusto sono venticinque gli appuntamenti della prima settimana, che domenica 3 settembre vedrà anche la presenza dell’assessore regionale all’agricoltura, Luca Sammartino, per incontrare i produttori dell’Etna riuniti a Milo dal sindaco Alfio Cosentino: un momento di riflessione e confronto per esporre le criticità del settore e apprezzare i risultati raggiunti dai produttori di vino dell’Etna e, nel dettaglio, delle aziende di Milo passate da 3 a 23 nel giro di cinque anni raddoppiando i numeri dell’imbottigliamento di EBS Doc.