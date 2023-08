Basket, Marcus Brown si aggrega alla Virtus Ragusa: sabato amichevole col Milazzo

Continua a sudare la Virtus Ragusa, in attesa dei primi appuntamenti stagionali. Da lunedì il gruppo è al completo, considerato il rientro degli Under 16 dalle finali nazionali 3X3 di Lignano Sabbiadoro, e l’arrivo di Marcus Brown: l’americano classe ‘98 ha raggiunto la Sicilia da Austin, Texas, e si è messo subito a disposizione di coach Recupido e dello staff tecnico dopo aver svolto le visite mediche. Sabato prossimo, a Catania, è in programma la prima amichevole precampionato contro gli Svincolati Milazzo, squadra iscritta al Girone H della prossima Serie B interregionale, proprio assieme alla Virtus.

“Non conta il risultato in sé ma i progressi – avverte l’assistant coach, Massimo Di Gregorio – Ai ragazzi serve del tempo per conoscersi sotto il profilo tecnico e della personalità. Su questo secondo aspetto bisogna lavorare un po’ di più, ma pensiamo di aver scelto le persone giuste. Contiamo di essere pronti per l’inizio della stagione”. In questa prima fase della preparazione, la Virtus sta alternando lavoro fisico e atletico sul campo, col lavoro di forza in palestra, sotto lo sguardo attento dello staff tecnico e dei preparatori Lia Valerio e Paolo Modica: “La prima settimana è andata bene. Siamo arrivati un po’ stanchi, ma è normale dopo la pausa estiva. A livello tecnico – prosegue Di Gregorio – stiamo costruendo regole e spaziature per consentire ai ragazzi di esprimersi al meglio. Nell’amichevole contro Milazzo distribuiremo i minuti in campo per verificare la crescita di ognuno. In allenamento vedo entusiasmo e voglia di far bene, e per qualcuno anche la voglia di prendersi una rivincita rispetto al risultato dell’anno scorso”.

Dopo l’appuntamento di sabato con Milazzo, la preseason della Virtus Ragusa proseguirà con la Coppa Sicilia, un evento organizzato dal Comitato regionale della FIP: i ragusani, inseriti nel Girone D, affronteranno in gara secca l’Olympia Comiso e il Basket School Gela, che militano rispettivamente nei campionati di Serie C e Divisione Regionale 1. Le vincenti dei quattro gironi si affronteranno nelle due semifinali. La finale, che la Virtus si è candidata ad ospitare, si terrà nel weekend del 23-24 settembre.