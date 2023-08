Modica, Betta soddisfatto della prova in Coppa di Santa Croce: grande partita ma serve lavorare per migliorare

Prima gara ufficiale e prima vittoria per il Modica Calcio che si regala un netto 4 a 1 sul campo del Santa Croce. Gli uomini di Betta iniziano la sfida studiando l’avversario e colpendo nel momento più attivo dei padroni di casa, azione da incorniciare con Prezzabile che viene pescato tutto solo in area e libero di portare avanti i suoi. Al 27’ arriva il raddoppio con Randis che svetta su calcio d’angolo di Palermo, oggi migliore in campo. Il tris è una perla di Prezzabile che al 33’ si inventa una magnifica conclusione da fuori. Il gol della bandiera per i padroni di casa arriva due minuti dopo su angolo, impreparata la difesa rossoblu si fa bucare da Camarà.

Nella ripresa buoni spunti e due grandi occasioni da gol per Grasso prima e Palermo poi, due occasioni che esaltano le qualità di Caruso che si oppone in entrambe le occasioni e fa esultare il pubblico di casa. Nulla può contro Savasta al 17’, l’attaccante è tutto solo e a tu per tu finta il primo tiro e la piazza successivamente per il definitivo 1-4.

Soddisfatto il tecnico Giancarlo Betta: “Abbiamo ancora tanti margini di miglioramento - dichiara il mister rossoblu - ma sicuramente questa è stata una grande partita da parte di tutti. La difesa ha mostrato solidità anche se non sono mancate alcune sbavature come sul gol. C’è sicuramente da lavorare ancora ma questo test ci fa ben sperare per il proseguo della stagione. Il gruppo deve amalgamarsi e deve crescere". Finale sull'ultimo arrivato, Francesco Palermo: "è un ragazzo di un’altra categoria e sono felicissimo di averlo a disposizione qui a Modica”.