Modica, il Frigintini batte il Pro Ragusa nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia dilettanti

Un «lampo» di Matteo Fusca e gol spettacolare al 10’ del secondo tempo decide il match tra il Frigintini Città di Modica e il Pro Ragusa e valido per la gara di andata del primo turno di Coppa Italia dilettanti. Una gara condizionata dal gran caldo, giocata sotto un sole cocente che ha messo a dura prova la tenuta atletica dei 22 sul terreno di gioco, e allenatori che nel secondo tempo hanno fatto ricorso a tutte le sostituzioni possibili per più di un motivo: per immettere forze fresche sul terreno di gioco e fare riposare chi, nel primo tempo, aveva «speso» di più atleticamente. Una gara che ha dato modo al tecnico Samuele Buoncompagni di trarre utili indicazioni -così sarà anche nella gara di ritorno di sabato prossimo a Ragusa- in vista dell’inizio del campionato. Ritmi blandi e pallino del gioco per lunghi tratti della gara della formazione ospite anche se poi non ci sono state le finalizzazioni che il tecnico Alessandro Nigro, magari, si attendeva. Le dichiarazioni di Samuele Buoncompagni a fine gara. “La vittoria è sempre bene accetta -afferma- perché porta morale e fa lavorare con un altro spirito nei prossimi giorni. Gli avversari ci hanno messo in difficoltà nel fraseggio anche se non abbiamo corso seri pericoli; che invece abbiamo portato alla loro porta con le occasioni di Giurdanella, Noukri e Drago (che ha colpito il palo interno) con il portiere già battuto nel primo tempo”. Per la cronaca, appunto, che non riscontra fatti salienti nei primi 20’ di gioco, e occasione di Gabriele Giurdanella che supera il portiere ospite ma sulla linea di porta un difensore evita il gol del Frigintini. Poi al 38’ altra occasione per i rossoblù e questa volta è Noukri (38’) a fallire il gol del vantaggio. Stessa sorte un minuto dopo quando Sangiorgio passa il pallone a Simone Drago che tira in porta a botta sicura per il vantaggio del Frigintini, il pallone però colpisce il palo interno ed esce dal terreno di gioco. Nel secondo tempo all’8’ tiro dalla distanza di Fusca (pallone parato) che si ripete e al 10’ il bellissimo gol in rovesciata per l’1-0. Al 18’ gli ospiti ci provano con Zocco senza successo a al 29’ la prima parata di Caruso su tiro di Occhipinti. Parata ancora del portiere del Frigintini al 46’, mentre al 48’ Joele Scarso impegna l’estremo difensore ospite in una parata plastica con pallone in calcio d’angolo. Poi niente fino alla fine e gara chiusa dopo 8’ di recupero.

FRIGINTINI CITTA’ DI MODICA 1

PRO RAGUSA 0

Rete: 55’ Matteo Fusca

Frigintini Città di Modica: Caruso, Iozzia, Rosa (66’ Pricone), Buscema, Wally, Pianese, Sangiorgio (85’ Scarso), Fusca (85’ D. Calabrese), Drago (93’ Blandino), Noukri, Giurdanella (64’ Gambuzza). In panchina: Ruffino, Francesco Calabrese, Colombo. Allenatore: Samuele Buoncompagni

Pro Ragusa: Cavone, Licitra (83’ Carnemolla), Guastella, Kodra, Scribano, Missud (58’ Carnazza), Spitale (62’ Scalogna), Ambrogio (72’ Occhipinti), Gennuso (72’ Cultrera), Zocco, Bufalino. Allenatore: Alessandro Nigro.

Arbitro: Lorenzo Motta, sezione Aia di Siracusa; Assistenti: Gaetano Baudo e Silvestro Messina, sezione Aia di Catania