Cadavere trovato in auto alla Scogliera a Catania: suicidio prima ipotesi

Il corpo di un uomo è stato trovato dalla polizia all'interno di un'auto posteggiata sulla strada della scogliera di Catania, non lontana da uno stabilimento balneare. Accanto al cadavere, nella vettura, sarebbe stata ritrovata una pistola. I primi rilievi farebbero pensare a un suicidio. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione al 118. Sul posto personale delle Volanti e della Squadra mobile della Questura di Catania.

La persona deceduta è un uomo di 49 anni che si sarebbe suicidato utilizzando una pistola che deteneva legalmente. L'auto in cui è stato trovato era di sua proprietà. Sul posto per le indagini agenti delle Volanti e del commissariato Borgo Ognina della polizia.