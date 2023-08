Ragazza in bici travolta e uccisa a Milano

La Procura di Milano aprira' un fascicolo per omicidio stradale indagando il conducente di 54 anni del camion che ha investito e ucciso in via Caldara, Francesca Quaglia, la 28enne originaria della provincia di Bologna. Dalla prima ricostruzione della Polizia locale sembra che la giovane in sella a una bicicletta fosse ferma di fianco al mezzo pesante all'incrocio semaforizzato con piazza Medaglie d'oro. Alla ripartenza, quando e' scattato il verde, la giovane e' finita sotto le ruote del camion ed e' stata schiacciata. I vigili del nucleo radiomobile hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza e i racconti dei testimoni. Nei prossimi giorni sara' effettuata l'autopsia sul corpo della 28enne.