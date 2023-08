Commissario di polizia di Noto trasferito nelle Marche: dirigerà Jesi

Il Vice Questore Paolo Arena, attuale Dirigente del Commissariato di Noto, lascerà tale incarico per intraprenderne uno nuovo nella regione Marche ove andrà a dirigere il Commissariato di P.S. di Jesi, in provincia di Ancona.

Il funzionario, negli oltre sei anni trascorsi a Noto, ha conseguito incisivi e brillanti risultati nel settore della polizia giudiziaria, della prevenzione generale, di polizia amministrativa ed ordine pubblico. Molteplici le operazioni di Polizia, in particolare dando esecuzione alle misure interdittive antimafia adottate dalla Prefettura di Siracusa provvedendo alla chiusura di 5 esercizi nel centro storico netino, massiccio il lavoro per contrastare il fenomeno delle truffe online, determinante nell’ambito dell’ordine pubblico la gestione degli sbarchi autonomi di migranti, pressoché costanti lungo il litorale costiero e l’azione di prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale e in particolare il sequestro di oggettistica varia (tra cui giocattoli non conformi alla normativa CE venduti da ambulanti non autorizzati).

Inoltre il funzionario ha tenuto numerose conferenze sulla legalità nelle scuole netine di ogni ordine e grado.

Il Questore, Benedetto Sanna, congratulandosi con il funzionario per quanto fatto al servizio della collettività netina, gli ha augurato proficua continuazione nel nuovo incarico alla guida del Commissariato di P.S. di Jesi.