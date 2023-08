Peschereccio libico sbarca a Lampedusa 270 migranti partiti da Zuara

Maxi sbarco a Lampedusa dove nelle acque antistanti le motovedette della guardia di finanza e dell'assetto Frontex hanno agganciato un peschereccio di 15metri con a bordo 270 migranti, fra cui una donna e un minore. Il natante, a detta degli sbarcati, è salpato ieri da Zuara in Libia e ognuno avrebbe pagato 3.500 dinari libici per la traversata. Si tratterebbe di bengalesi, egiziani, marocchini, pakistani e siriani. Nella tarda serata di ieri si sono registrati due nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa. Per un totale di 55 persone sbarcate sull'isola. Sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola.

Proseguono senza sosta i trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa. Sono in corso operazioni di trasferimento di circa 600 migranti sulla nave militare San Giorgio. Mentre oggi pomeriggio è previsto un altro trasferimento di circa 500 migranti sulla nave di linea Galaxy. Inoltre è stato organizzato un volo dall'Oim che partirà alle 18 di circa 180 migranti, diretto a Roma. infine, ultimo trasferimento di 150 migranti sulla nave Cossyra con circa 150 migranti diretta a Porto Empedocle.