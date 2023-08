Regione, Figuccia (Lega): "Bene l'avvio della caccia"

"Finalmente una buona notizia per i nostri cacciatori siciliani, dopo anni di arroganza, accanimenti, supicchiarie e ostruzionismo di pseudo protettori dell'ambiente e degli animali. Quest'anno infatti, la stagione della caccia potrà partite regolarmente nella data stabilita, senza stop e sospensive, grazie al lavoro che abbiamo fatto in sinergia con gli uffici dell'Assessore all'agricoltura". Così in una nota Vincenzo Figuccia deputato questore all'Ars, della Lega. "E stato così rigettato il ricorso presentato da alcune associazioni contro il calendario venatorio predisposto dal dipartimento dello Sviluppo rurale che fa capo a Luca Sammartino. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha confermato che la stagione della caccia potrà partire regolarmente il 17 settembre, in linea con quanto previsto dalla norma che individua tale data nella terza domenica del mese".