Fermati a Crotone due presunti scafisti per lo sbarco del 26 agosto

Due presunti scafisti dello sbarco di migranti del 26 agosto scorso nel porto di Crotone sono stati sottoposti a fermo di pg dalla Squadra mobile di Crotone.

Nell'occasione erano arrivati 53 migranti di diverse nazionalità.

L'attenzione degli investigatori si era focalizzata subito sugli unici due soggetti di nazionalità egiziana presenti a bordo.

Successivamente, grazie alle testimonianze raccolte dagli altri stranieri, i quali hanno ricostruito tutte le fasi del viaggio, dalla loro partenza dalle coste turche sino all'arrivo sulle coste crotonesi avvenuto nella serata del 26, nonché all'analisi dei documenti trovati in possesso dei due, sono stati ricavati elementi a carico dei sospettati.

Al termine degli accertamenti, i due cittadini turchi sono stati posti in stato di fermo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e portati nella Casa circondariale di Crotone a disposizione della Procura della Repubblica.