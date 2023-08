Il vice sindaco di Rosolini : "Si asfalta la strada Provinciale 26 per Pachino"

Il vice sindaco di Rosolini, Luigi Fratantonio mantiene gli impegni con i suoi concittadini e di riflesso favorisce anche la numerosa comunità di Pachino. Fratantonio senza annunci roboanti, dimostra che la serietà alla fine paga. Come nel caso del completamento dei lavori della strada Pronviale 26, Pachino - Rosolini, considerata negli anni come ' la strada della morte'. L'impresa che si è aggiudicata l'appalto per conto del Libero Consorzio di Siracusa, a colloquio con l'amministratore aveva garantito che il 30 agosto sarebbero cominciate le operazioni per asfaltare l'arteria stradale, considerato il guasto ad una centralina della macchina per asfaltare che aveva fermato le opere per una settimana.. "Mi onoro di far parte di un'amministrazione comunale che lavora 'per il fare' - dice Fratantonio - Il primo a dare l'esempio è il nostro sindaco Giovanni Spadola che ogni giorno dalle 6 del mattino è già operativo. Il suo modo di operare per il bene della città , ha contagiato l'intera giunta, ma anche i dipendenti comunali e tutti i collaboratori . L'ammodernamento e la sicurezza della strada provinciale 26, è stata una delle nostre priorità dal giorno del nostro inediamento. Abbiamo seguito l'iter passo dopo passo. Adesso siamo alle fasi conclusive. Nei prossimi giorni il rullo passerà il tappetino definitivo".