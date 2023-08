Si svuota l'hotspot di Lampedusa, giudizio negativo di Rackete sul governo Meloni

Continua a svuotarsi l'hotspot di Lampedusa. Questa mattina sono presenti in contrada Imbriacola 1.126 persone, tra cui 119 minori non accompagnati. Dopo il picco raggiunto con i quasi 5.000 migranti stipati nella struttura proseguono i trasferimenti via nave ma anche via aereo in altri centri di accoglienza. Oggi sono previsti ulteriori partenze.

Le condizioni in Italia per i migranti "sono in generale peggiorate, ma d'altra parte abbiamo visto che non c'è stato alcun grosso problema a dare protezione a milioni di rifugiati ucraini. Possono lavorare, i bambini possono andare a scuola e tutto molto velocemente. Mentre le famiglie siriane in fuga dalle stesse bombe russe restano ancora ferme a Lesbo", dice in un'intervista a La Stampa la comandante Carola Rackete che nel luglio 2019 disobbedì agli ordini della capitaneria di Porto di Lampedusa che negava l'attracco della sua nave, la Sea Watch."E' chiaro che come minimo dobbiamo rispettare i diritti umani. Non bisogna dimenticare che queste convenzioni sono nate dagli orrori della Seconda guerra mondiale e dal nazifascismo. E ora stiamo andando di nuovo verso una situazione in cui i partiti di destra si consoli dano, e non solo in Italia. Questo è il momento di prendere coscienza che in Europa serve un'alleanza antifascista, una linea rossa che eviti ai conservatori e all'estrema destra di collaborare, perché la Storia ci insegna dove si va a finire".Rackete attacca anche la cooperazione con la Tunisia: "Trovo scandaloso che la Ue abbia trattato con la Tunisia. Abbiamo appena visto cosa fanno le forze di sicurezza tunisine ai migranti nel deserto e come li abbandonano lì. Tutta l'Unione europea è coinvolta in questo, e non dobbiamo credere quando un governo Meloni cerca di presentarsi come moderato a Bruxelles", è un governo "di estrema destra e tutti devono esserne consapevoli. Non ci può essere cooperazione con Meloni a nessun livello nell'Ue".