A Cassibile per la prima volta un concerto della Fanfara dei Bersaglieri

Prenderanno il via da domani Venerdì 1 Settembre 2023 dalle ore 18,00 una serie di eventi che caratterizzeranno le giornate dedicate all'80esimo anniversario della firma dell'Armistizio a Cassibile.

La programmazione curata dalle Associazioni Kakiparis e Lamba Doria prevede:

Venerdì 1 Settembre 2023 Fanfara dei Bersaglieri (per la prima volta a Cassibile):

ore 18,00 sfilata per Via Nazionale con caroselli e musica caratteristici della Fanfara;

ore 20,30 concerto della “ Fanfara dei Bersaglieri” in Piazza della Parrocchia con ospiti vari intervallata da una mini conferenza storica del Prof. Nunzio Lauretta noto storico di fama internazionale della società Ipparina di storia patria di Comiso;

Nell’occasione dell’evento del 1 Settembre la Mostra “ Cassibile Memorie ed Immagini” sarà visitabile a partire dalle 18,00 e fino alle 23,00.

Domenica 3 Settembre 2023:

ore 18,00 in Piazza Della Parrocchia partenza 8° corricassibilefontanebianche “SPECIALE 80° ANNIVERSARIO”

competizione sportiva di ranning organizzata dalla associazione OrtigiaMarcia di Siracusa

Lunedì 4 Settembre 2023:

ore 18,00 Convegno di alto profilo storico-scientifico con la partecipazione direttamente dall’ Esercito Italiano – location presso il resort, di C.da San Michele, Donna Caroly

Venerdì 8 Settembre 2023:

ore 18,00 presso Piazza Della Parrocchia cerimonia di “ ONORE AI CADUTI DI GUERRA”

nell’occasione ci saranno gli Onori militari ai caduti di guerra con posa della corona al cippo e momenti commemorativi con le rappresentanze militari, delle associazioni combattentistiche, autorità civili militari e religiose, la presenza straordinaria dei Marins americani di stanza a Sigonella e della banda musicale Città di Siracusa.

La finalità della iniziativa è educativa e formativa per le nuove generazioni in quanto promuovono il ricordo di un periodo storico molto complesso e drammatico per il genere umano. L’associazione Kakiparis e la Lamba Doria con questo impegno danno la possibilità di riflettere sul passato per poter progettare un futuro migliore.