Via Malta a Siracusa, semaforo nascosto dalla vegetazione

Ivan Scimonelli capogruppo consiliare della lista civica INSIEME chiede sicurezza e attenzione sulla via di accesso principale verso il Centro storico di Siracusa, a Ortigia

"Ogni giorno amministratori, dirigenti, funzionari, assessori e persino il sindaco passano almeno una volta da via Malta. Essa è la via principale di accesso verso l'isola di Ortigia, ma anche verso gli uffici in genere e Palazzo Vermexio. Possiamo credere che nessuno si accorga che il semaforo sia nascosto, ormai da mesi, dalle chiome degli alberi?

Il semaforo diventa visibile solo a 10 metri di distanza, da qualsiasi corsia si utilizzi. La sicurezza stradale non ha colori politici, ma è a tutela di tutti i cittadini. Mettiamola in campo, attuando quanto indicato dal codice della strada (Art 41, comma 2).