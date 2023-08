A Palazzolo domenica un concerto dell'Orchestra da Camera 'Orfeo'

Torna a Palazzolo Acreide l’Orchestra da Camera Orfeo per la stagione 2023 dell’Associazione Culturale Mascagni. Domenica 3 settembre alle 20 il cortile del Complesso Vaccaro ospiterà l’Orchestra Orfeo che eseguirà il programma intitolato “Visioni e trasfgurazioni musicali tra '800 e '900” con musiche di Tchaikovsky, Sibelius, Barber, Britten. L’orchestra è diretta dal maestro Domenico Famà, che l’ha fondata a Catania nel 2020. L’obiettivo che la formazione porta avanti è quello di dedicarsi ad un repertorio musicale che spazi dalla musica barocca alla musica contemporanea, prestando attenzione alla prassi esecutiva e alle fonti musicali di riferimento. Molte le collaborazioni avviate in questi anni, come quelle con il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, il Bellini Festival di Roma, la Società Catanese Amici della Musica. Ha al suo attivo anche un progetto discografico per orchestra d’archi, pubblicato dalla “Brilliant Classics” dedicato a Tchaikovsky, Fuchs, Arensky e Elgar e un prossimo in uscita entro l’anno dedicato al repertorio mitteleuropeo del primo e secondo Novecento.

Al violoncello si esibirà Giulio Nicolosi, che nel 2018 ha conseguito il Diploma di Violoncello all'Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania seguito e Laurea specialistica in Musica da Camera nel 2021.

Il direttore dell’orchestra Domenico Famà ha alle spalle una carriera concertistica ricca di importanti collaborazioni con istituzioni lirico-sinfoniche come il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, la Fondazione Taormina Arte, l a Fondazione Bellini Festival di Roma, l'Orchestra Classica Fiorentino. Come compositore dal 2018 fa parte della “famiglia” Da Vinci Publishing di Osaka, per la quale ha scritto diverse composizioni cameristiche.