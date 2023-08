Motore a fuoco sul volo Catania - Ancona di Volotea: paura tra i passeggeri

Odissea per i passeggeri di un volo Catania-Ancona in partenza ieri sera alle 19 dallo scalo di Fontanarossa. Il volo (V7 1702), subito dopo il decollo, è dovuto rientrare per un problema con fiamme che fuoriuscivano da uno dei due motori come riporta questa mattina anche il Corriere Adriatico. Panico tra i passeggeri ma l'aereo è atterrato senza alcun problema. I passeggeri in partenza per la città marchigiana hanno dovuto attendere un nuovo volo decollato alle 22 che li ha portati a destinazione nella tarda serata. "Un boato sordo", racconta Alessandra Barucca, consigliera comunale di Senigallia che si trovava a bordo del volo da Catania, "qualcuno ha visto le fiamme divampare dal motore sinistro". Al contempo i passeggeri che da Ancona dovevano raggiungere Palermo con il volo della stessa compagnia (V7 1511) in partenza alle 21 hanno dovuto attendere un nuovo veivolo che li portasse a destinazione e sono partiti con due ore di ritardo, dopo le 23.