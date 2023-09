- L'Ekipe Orizzonte si conferma campione d'Italia under 16 femminile di pallanuoto. Le siciliane nell'ultimo atto della Final Eight, svolta alla piscina "Paolo Caldarella" di Siracusa, superano per 7-4 la Locatelli. Al terzo posto la Plebiscito Padova, che nella finale di consolazione si impone per 5-3 sulla Bogliasco 1951.