Travolto dal cestello di una gru, imprenditore muore a Bari

Un imprenditore di 46 anni è morto la notte scorsa a seguito delle gravi ferite riportate dopo essere stato travolto dal cestello staccatosi dall'autogru con la quale stava effettuando dei lavori in un terreno di sua proprietà a Corato, in provincia di Bari. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha effettuato i rilievi. Al loro arrivo, i soccorritori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, la cui salma è stata restituita ai familiari.