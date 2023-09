Piantagione di marijuana in un fondo di Calatabiano: arrestato 46enne

Una piantagione di marijuana, composta da 68 piante altezza fino ai 120 centimetri circa, è stata sequestrata da carabinieri della stazione di Calatabiano.

Sarebbe stata realizzata da un 46enne, arrestato per coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, che è stato arrestato in un fondo agricolo di contrada Bosco del Comune di proprietà di un emigrato da anni in Svizzera e all'oscuro di tutto.

L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari per l'uomo