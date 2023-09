Con un Gratta&Vinci da 5 euro vince quasi 2 milioni di euro a Melilli

Due vincite milionarie in Sicilia con il "Gratta e vinci": a Melilli, in provincia di Siracusa, il'New turista per sempre', tagliando dal costo di 5 euro, è ha fruttato un vitalizio di 1.936.849 euro - segnala l'agenzia Agimeg - che saranno così incassati: 300.000 euro subito,100.000 euro di bonus finale e 6.000 euro al mese per 20 anni. A Cattolica Eraclea, comune di 3.200 abitanti in provincia diAgrigento, il Gratta e vinci della serie 'Super numerissimi' ha fatto segnare una vincita di 2 milioni di euro.