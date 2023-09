Auto si ribalta a Ragusa nella strada per Marina: lei è grave, la figlia illesa

Una 36enne è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto a Ragusa. La donna era alla guida di un'auto che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata mentre transiva sulla provinciale per Marina di Ragusa. Nella vettura con lei c'era la figlia, che sarebbe rimasta illesa. La donna, che ha riportato gravi fratture e trauma cranico, dopo essere stata soccorsa, è stata trasferita con un elicottero del 118 all'ospedale Cannizzaro di Catania. E' ricoverata, con prognosi la riservata, nel reparto di Rianimazione per politrauma. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, agenti della polizia locale e personale del 118.