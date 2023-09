La first lady americana Jill Biden è risultata positiva al Covid-19 e al momento ha solo sintomi leggeri.

Lo riferisce la sua portavoce, aggiungendo che resterà nella casa di Rehoboth Beach, Delaware. In seguito a ciò, il presidente Joe Biden è stato sottoposto ad un Covid test ed è risultato negativo ma verrà monitorato "a cadenza regolare" questa settimana, informa la Casa Bianca. Biden è atteso al G20 di New Delhi il 9 e 10 settembre.