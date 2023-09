Strage di Ustica, Amato: 'Non aspiravo a rivelare segreti ma chi sa parli'

In merito all'intervista rilasciata nei giorni scorsi a Repubblica in cui avanzava l'ipotesi che nel 1980 fu un missile francese ad abbattere il Dc9 dell'Itavia, l'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato - in un intervento a sua firma sulla medesima testata - precisa che dalla conversazione con la giornalista "ne è scaturito un racconto storico che non aspirava a rivelare segreti sconosciuti, come è detto chiaramente nell'articolo, ma ad avvalorare una ricostruzione che è custodita in centinaia di pagine scritte dai giudici, nelle svariate perizie" ma "che si è dovuta arrestare davanti a più porte chiuse". E lancia un appello: "Chi sa parli ora".