Deteneva armi e munizioni tra il riso in un magazzino: preso a Palermo

La Polizia di Stato ha arrestato per detenzione illegale di armi e munizioni un palermitano, già sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare con braccialetto elettronico. Gli agenti del Commissariato "Libertà" sospettando che l'uomo, all'interno della sua abitazione, a Palermo, potesse detenere illegalmente armi e munizioni, hanno deciso di fare irruzione all'interno della casa per procedere ad una perquisizione domiciliare. In un magazzino nella disponibilità dell'indagato, al fianco dell'abitazione, i poliziotti hanno trovato nascosti un fucile, un revolver e 219 proiettili di diverso calibro. A riprova di quanto l'uomo tenesse allo stato delle armi, è stata rilevata la presenza di un grosso quantitativo di riso posizionato tra armi e munizioni, così da assorbire l'umidità dell'ambiente e garantirne un'idonea conservazione. L'indagato è stato arrestato e tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.