Gli trovano più di mezzo chilo di marijuana: ai domiciliari a Grammichele

A Mineo (Catania) i carabinier ihanno arrestato un uomo di 45 anni sorpreso in possesso di 650 grammi di marijuana e 42 di hashish. Deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni. La sua auto è stata controllata ad un posto di blocco lungo la SS 417 ed i militari hanno trovato con 52 grammi di marijuana occultati all'interno del cofano motore. L'altro quantitativo di droga è stato sequestrato insieme con 208 proiettili calibro 22 non denunciati durante una perquisizione nella sua casa di Grammichele. La droga sequestrata sarà inviata in laboratorio per le analisi. Il 45enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto applicando nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.