Ritardi, disagi a Milano per i passeggeri Easyjet diretti a Palermo e Brindisi

Giornata da incubo per i passeggeri aerei dei voli Milano-Palermo e Palermo-Milano, che, nella giornata di ieri, lunedì 4 settembre, hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della compagnia aerea Easyjet. Nella fattispecie, il volo Milano Palermo EJU3505 doveva partire alle 12:45 ed i passeggeri sono stati atterrati solamente alle 18:07. Un pesante ritardo che ha comportato anche disagi con altrettanto successivo ritardo del volo Palermo Milano EJU3506 con partenza prevista alle 15:10 ed i viaggiatori sono atterrati alle 20:38. Stesso destino per i passeggeri del volo Brindisi-Milano EJU3518, semepre di Easyjet. I passeggeri sono stati costretti a trascorrere ore intere all'interno dell'aeroporto di Brindisi, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 10:45 e atterrato solamente alle 15:47.