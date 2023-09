Portopalo, furto dopo la sagra del pesce: rubati alimenti e bevande

Finale amaro per la sagra del pesce nel borgo marinaro portopalese. Dopo un weekend in cui il comune più a sud di Tunisi è stato invaso da migliaia di avventori per le iniziative organizzate dall'amministrazione, il lunedì mattina è giunta la brutta notizia: dagli stand di piazza Terrazza dei due mari che ospitavano le cucine della sagra sono spariti alimenti e bevande. Piu di quaranta chilogrammi di pasta, acqua birre, bibite e quant'altro, tutto ciò che era rimasto dalla tre giorni di iniziative gastronomiche che lunedì mattina, appunto, era pronto per essere portato via. Ma nella notte tra domenica e lunedì qualcun si sarebbe accorto della piccola dispensa che custodiva alimenti e bibite e ha pensato di farla sparire. Ed ecco la malaugurata scoperta fatta all'indomani mattina dagli organizzatori: gran parte di ciò che era rimasto è stato portato via. Chiaramente la quantificazione del danno economico non è disastrosa, ma l'episodio registrato rimane inqualificabile.