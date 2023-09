Auto investe un ciclista sulla Statale 124 alle porte di Floridia: è in ospedale

Un ciclista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio poco prima delle 18 sulla strada Statale 124. L'uomo in sella alla sua due ruote, sarebbe stato toccato da una Renault Clio con una donna alla guida. La conducente che viaggiava in direzione Floridia, è scesa dall' utilitaria ed ha allertato i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 ed una pattuglia della polizia municipale. Il ciclista è stato caricato su una barella ed affidato alle cure dei medici del Pronto soccorso dell'Umberto I° di Siracusa. Le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, non sarebbero gravi, anche se l'uomo è stato sottoposto ad esami radiologici. La polizia municipale di Floridia dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.