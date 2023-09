Il Siracusa pesca ancora sul mercato: Sena dalla Casertana e Forchignone dal Sassuolo

Il Siracusa calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con i calciatori Francesco Sena, difensore di 19 anni, che nella passata stagione ha giocato in serie D con la Casertana e arriva in prestito dal Benevento, club nel quale è cresciuto; e Michele Forchignone, esterno offensivo di 20 anni, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo che lo scorso anno ha giocato con il Catania in serie D.

Domenica sarà la prima di campionato. Gli azzurri affrontano fuori casa il Canicattì.