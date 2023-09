La Rocca Ruvolo: "Disagi all'ospedale di Sciacca per carenza di personale"

"Nel mio ruolo di politico e parlamentare regionale eletto in questo territorio mi sento in dovere di esprimere la mia personale solidarietà alla signora Angela Sclafani e a tutte le persone che come lei, quotidianamente, vivono disagi e disavventure all'ospedale di Sciacca che dovrebbe essere un Dea di I livello ma che ancora oggi, dopo anni di tavoli, confronti e proteste, non riesce a garantire, per carenza di personale, un'assistenza sanitaria adeguata ai cittadini del comprensorio saccense. Paradossale anche la vicenda della Neuropsichiatria infantile, con un concorso bandito da due anni, mai espletato e rinviato più volte alla vigilia delle prove concorsuali mentre si lasciano i bimbi in lunghissime liste d'attesa". Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia all'Ars e sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, commentando una lettera scritta dalla signora Angela Sclafani al commissario dell'Asp di Agrigento per segnalare delle criticità all'ospedale saccense e rimasta senza risposta.