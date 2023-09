Abusi sessuali su due sorelline, la scuola segnala: 4 arresti a Monreale

L'indagine che ha portato all'arresto di quattro persone, accusate di violenza sessuale di gruppo e lesioni personali nei confronti di due sorelle che oggi hanno 13 e 20 anni, è scattata dopo la segnalazione della scuola della più piccola delle vittime. E' stato così che i carabinieri della Compagnia di Monreale hanno fatto luce sugli abusi che le due sorelline avrebbero subito per oltre 10 anni, dal 2011 al 2023. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per il nonno, uno zio e i genitori delle due ragazzine, che sono state collocate in una comunità e sono adesso seguite dalla Procura per i minorenni.

"Quando mi ha trovato mio padre, mi ha chiesto perché piangevo e io gli ho detto che mio nonno e mio zio mi hanno fatto questo. Si è arrabbiato tantissimo con tutti e due, poi non l'ho detto più a nessuno. Poi è successo di nuovo e di nuovo. Poi ho detto basta". È l'inizio del drammatico racconto agli inquirenti di una delle due vittime di violenza sessuale nella zona di Monreale in provincia di Palermo.Così è iniziato il viaggio investigativo nell'orrore delle sorelle, che oggi hanno 13 e 20 anni, costrette ad avere rapporti sessuali non solo con lo zio, ma pure con il padre, il nonno e senza che la madre muovesse un dito per difenderla. Sono stati tutti arrestati su richiesta della Procura di Palermo. Le giovani vittime venivano chiuse in bagno o nello sgabuzzino di casa ed approfittavano di loro. A volte è accaduto contemporaneamente con il nonno e lo zio."Mio zio ha qualche problema con me e anche mio nonno. Era una giornata come questa e io stavo dormendo. La nonna non c'era...": racconta la tredicenne. Gli abusi sono iniziati quando la piccola di anni ne aveva solo sei e sono andati avanti fino a pochi mesi fa. A nove anni, aggiunge, temendo che fosse rimasta incinta, la madre "spaventatissima per questa cosa… mi ha dato la pillola. Ma non potevo essere incinta perché ero piccola"."Tutta la famiglia sa di questa cosa - prosegue la drammatica ricostruzione della ragazzina - poi tra mia nonno e mia mamma c'è stata una discussione, e la mamma ha detto al nonno che se avesse fatto qualche altra volta qualcosa lo avrebbe denunciato. Il nonno non l'ho più visto dal mio compleanno. Quel giorno ho festeggiato il mio compleanno con torta, palloncini e i regali. C'era tutta la mia famiglia e i nonni, anche questo nonno. Questa cosa con il nonno è capitata anche altre volte".