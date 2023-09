Terremoto di magnitudo 6.2 in Cile

Un terremoto di magnitudo 6,2 ha scosso il Cile settentrionale nella serata di mercoledì, ma non sono stati segnalati immediatamente danni o feriti. Il Servizio geologico degli Stati Uniti ha dichiarato che il terremoto ha colpito alle 20:48 ora locale (1:48 in Italia), con epicentro a 41 chilometri (25 miglia) a sud-sud-ovest di Coquimbo, nella zona centro settentrionale del Cile a nord della capitale Santiago. Il sisma ha avuto una profondità di 41 chilometri (25 miglia). L'ufficio nazionale per le emergenze del Cile non ha segnalato danni o feriti.