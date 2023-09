Sono 106 i migranti presenti questa mattina all'hotspot di Lampedusa, tra cui 51 minori non accompagnati. E' in corso il trasferimento di 82 persone sulla nave di linea Galaxy diretta a Porto Empedocle, con partenza alle 11.15. Di loro 67 migranti andranno a Catania e 12 minori non accompagnati a Taranto. .